ŁKS z zakazem od FIFA. Klub uspokaja swoich kibiców

ŁKS Łódź otrzymał od FIFA zakaz rejestracji nowych zawodników, który może trwać trzy okienka transferowe. Klub już wytłumaczył, co wywołało taką reakcję światowej federacji i uspokoił swoich kibiców.

IMAGO / Newspix/ Łukasz Grochala Na zdjęciu: ŁKS Łódź

ŁKS został ukarany przez FIFA za nieuregulowane zobowiązania wobec dwóch byłych graczy

Tymi zawodnikami są Mikkel Rygaard i Ricardinho, którzy od dłuższego czasu nie reprezentują barw łodzian

Rycerze Wiosny uspokajają – przed oficjalnym otwarciem okienka sytuacja zostanie unormowana

ŁKS musi “porozumieć się” z dwoma byłymi piłkarzami

Zakaz nałożony przez FIFA jest “bezpośrednio związany ze starymi zobowiązaniami Klubu, dotyczącymi Mikkela Rygaarda i Ricardinho, wynikającymi z orzeczeń, które uprawomocniły się po zakończeniu procedury odwoławczej przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie” – informuje ŁKS w oficjalnym komunikacie na swojej stronie klubowej. Światowa federacja postanowiła nałożyć karę, która ma obowiązywać przez trzy okienka.

Rycerze wiosny mogą podpisywać umowy z nowymi graczami, jednak ograniczono im możliwość ich rejestracji w rozgrywkach.

ℹ️ Komunikat klubu ws. decyzji FIFA o zakazie rejestracji nowych zawodników.https://t.co/8UyZ7FktOn — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) January 11, 2024

Klub przekazał, że uregulował już część zobowiązań wobec wspomnianych zawodników i zapewnia, że do końca stycznia w pełni rozwiąże trwające problemy, a tym samym odzyska możliwość rejestracji. Rygaard był piłkarzem ŁKS-u od stycznia do listopada 2021 roku, natomiast Ricardinho grał w Łodzi od lutego 2021 roku do maja 2022 roku.