Legia Warszawa znalazła trenera?! On ma wyciągnąć drużynę z kryzysu

Legia Warszawa jest w trakcie poszukiwań nowego trenera. Jak podaje użytkownik FootballScout niewykluczone, że w klubie zdecydują się na zaskakujące rozwiązanie. Inaki Astiz cieszy się dużym zaufaniem i być może pozostanie na stanowisku do końca roku.

Inaki Astiz pozostanie trenerem Legii Warszawa do zimy

Legia Warszawa, choć dopiero kilka miesięcy temu dokonała zmiany trenera, ponownie musi szukać nowego szkoleniowca. Po odpadnięciu z STS Pucharu Polski doszło do rozstania z Edwardem Iordanescu. Tymczasowo obowiązki przejął dotychczasowy asystent – Inaki Astiz. W międzyczasie trwają poszukiwania następcy rumuńskiego szkoleniowca. Wśród faworytów wymienia się Nenada Bjelicę.

Ostatnio pojawiały się informacje, że Bjelica miał dostać oficjalną ofertę. Natomiast według informacji użytkownika platformy X (dawniej Twitter) FootballScout w klubie rozważają niespodziewane rozwiązanie. Do zimy na stanowisku miałby pozostać Inaki Astiz.

– Odnośnie Legii Warszawa i szkoleniowca to się dużo dzieje. Poszukiwania trwają, lecz w klubie panuje pozytywne przekonanie, że Inaki Astiz wyciągnie zespół na dobre tory. Wszystko wskazuje na to, że dostanie zaufanie i spokojną pracę do zimy – napisał użytkownik FootballScout

Astiz prowadził zespół w dwóch meczach. Na ten moment nie odniósł jeszcze zwycięstwa. Ligowe starcie z Widzewem Łódź zakończyło się remisem (1:1). Z kolei spotkanie z Celje w Lidze Konferencji zakończyło się porażką (1:2). Następny mecz pod wodzą Hiszpana stołeczny klub rozegra w niedzielę (9 listopada) z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza.

Wojskowi po 13. kolejkach Ekstraklasy mają na swoim koncie jedynie 17 punktów.