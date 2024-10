Legia rozważa więcej zwolnień. Feio nie jest jedynym zagrożonym

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia zwolni dyrektora sportowego?

Legia Warszawa w sezonie 2024/2025 spisuje się poniżej oczekiwań. Głównym celem jest zdobycie mistrzostwa Polski, a tymczasem strata do liderującego w tabeli Lecha Poznań wynosi już dziesięć punktów. Stołeczna ekipa lepiej radzi sobie w europejskich pucharach, gdzie dopiero co sensacyjnie ograła Betis. Nie zmienia to faktu, że dyspozycja w Ekstraklasie może poskutkować więcej niż jednym zwolnieniem. Na cenzurowanym znajduje się Goncalo Feio, który po obiecującym początku zwyczajnie teraz zawodzi. Portugalczyk osiąga mizerne wyniki, a także jest dużym zagrożeniem, jeśli chodzi o wizerunek. Kluczowy dla jego przyszłości ma być niedzielny mecz z Jagiellonią Białystok. Jeśli Legia przegra, Feio może pożegnać się z pracą w Warszawie.

Nie jest to jedyna potencjalna zmiana w stołecznym klubie. Z informacji “Przegląd Sportowy Onet” wynika, że zagrożona jest także posada obecnego dyrektora sportowego, czyli Jacka Zielińskiego. To on w głównej mierze odpowiada za zatrudnienie Feio i wcześniejsze zwolnienie Kosty Runjaicia, który teraz nieźle sobie radzi we włoskim Udinese. Negatywnie ocenia się także letnie okienko transferowe w wykonaniu Legii – niewielu nowych piłkarzy jest uważanych za realne wzmocnienie.

Zieliński sprawuje funkcję dyrektora sportowego od 2021 roku, zaś w Legii Warszawa pracuje od 2017 roku. Media nie ujawniają w tym momencie kandydatów, którzy mogą go zastąpić.