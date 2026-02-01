Legia Warszawa przegrała w debiucie Papszuna. Stępiński bohaterem Korony Kielce [WIDEO]

Legia Warszawa przegrała z Koroną Kielce (1:2) w PKO BP Ekstraklasie. Debiut Marka Papszuna przy Łazienkowskiej był gorzki. Dwie bramki dla Żółto-Czerwonych po powrocie do Polski zdobył Mariusz Stępiński.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Korona Kielce

Dublet Mariusza Stępińskiego w Warszawie

Legia Warszawa po tragicznej rundzie jesiennej, w której znalazła się w strefie spadkowej, zdecydowała się na zatrudnienie Marka Papszuna. Były już trener Rakowa Częstochowa zadebiutował przy Łazienkowskiej w niedzielnym meczu z Koroną Kielce w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Zimą do kieleckiego zespołu dołączył napastnik Mariusz Stępiński, który wrócił do Polski po występach na Cyprze. Z kolei z BK Hacken sprowadzono Simona Gustafsona, który ma wzmocnić drugą linię.

Mecz w stolicy rozpoczął się jednak niekorzystnie dla gospodarzy. W 23. minucie goście objęli prowadzenie po dośrodkowaniu Tamara Svetlina w pole karne, a Stępiński precyzyjnym strzałem głową skierował piłkę do siatki Legii.

W końcówce pierwszej połowy Arkadiusz Reca został sfaulowany w polu karnym, a sędzia Patryk Gryckiewicz wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Mileta Rajović, jednak fenomenalnie spisał się bramkarz Xavier Dziekoński, broniąc strzał duńskiego snajpera.

W 61. minucie drogę do siatki znów znalazł Stępiński, jednak 30-letni napastnik był na spalonym. W 75. minucie Gustafson nieprzepisowo zatrzymał Elitima i arbiter po razu drugi podyktował jedenastkę dla Legii. Tym razem Bartosz Kapustka nie pomylił się i doprowadził do wyrównania.

Dużo szczęścia gospodarze mieli w 80. minucie, kiedy Konrad Matuszewski trafił w słupek, a po dobitce w poprzeczkę. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, Stępiński wpakował futbolówkę do siatki w 90. minucie. Korona tym samym wskoczyła na 7. miejsce w tabeli, zaś Legia zajmuje 17. lokatę. W następnej serii gier ekipa Papszuna zagra z Arką Gdynia, a Kielczanie podejmą Zagłębie Lubin.

Legia Warszawa – Korona Kielce 1:2 (0:1)

0:1 Mariusz Stępiński 23′

1:1 Bartosz Kapustka 76′ (k)

1:2 Mariusz Stępiński 90′