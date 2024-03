Osoby zarządzające Legią lubią powtarzać hasło "My jesteśmy Legia". Problem w tym, że jeśli posłucha się ich dłużej, można odnieść wrażenie, że dziś to już nie oznacza brak akceptacji dla przeciętności. To oznacza dokładnie coś przeciwnego.

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski, Marcin Herra, Jacek Zieliński

Dziś będzie o Legii, bo w ostatnim czasie ukazały się dwa wywiady z dwoma ludźmi, którzy w tym klubie dużo znaczą, a w momencie, gdy w tak dużym klubie jak Legia nie dzieje się najlepiej, warto się tym wywiadom przyjrzeć

Chodzi oczywiście o rozmowy z Jackiem Zielińskim i Marcinem Herrą na kanale Legii. Właściwie to nawet nie rozmowy czy wywiady, a podcasty z odpowiedziami na pytania kibiców

Takie bardzo ogólne wrażenie, jakie można było odnieść po ich wysłuchaniu: panowie nie powiedzieli tam nic złego, ale problem jest taki, że właściwie nie powiedzieli też nic dobrego

My jesteśmy Legia. Czyli przeciętni?

Te wywiady nie korespondują przede wszystkim z jednym, dość powszechnym podejściem w Warszawie, czyli MY JESTEŚMY LEGIA – na zasadzie my nie jesteśmy jakimś tam przeciętnym klubem. Te wywiady sprowadzają się dokładnie do… przeciwnych wniosków: jesteśmy na etapie akceptowania przeciętności, choć walczymy, by w tej przeciętności było jak najlepiej, ale jak mamy z niej wyjść, to potrzebujemy jeszcze troszkę czasu, a najlepiej to mniej negatywnych komentarzy w internecie. Nie wiem, czy widzę w nich minimalizm, ale myślę, że są osoby, które dojdą do takich wniosków i będą miały swoje powody. A minimalizm to nie jest słowo, które tak generalnie koresponduje z tym ciągle powtarzanym sloganem: my jesteśmy Legią.

W programie także o tym, dlaczego nie należy się spodziewać zwolnienia Kosty Runjaicia.