Eugen Polanski może objąć czołowy klub z Ekstraklasy. Był kontakt

Legia Warszawa kontaktowała się z Eugenem Polanskim - donosi serwis "Legia.net". To kolejny szkoleniowiec, który jest w gronie kandydatów do zastąpienia Goncalo Feio po tym sezonie.

dpa picture alliance Alamy Na zdjęciu: Eugen Polanski

Legia kontaktowała się z Eugenem Polanskim

Legia Warszawa szuka nowego trenera. W ostatnich dniach, a nawet godzinach sporo mówi się o tym, że pozycja Goncalo Feio nie jest zbyt mocna i po sezonie Portugalczyk najprawdopodobniej odejdzie ze stołecznego klubu. Wszystko bowiem przez fakt, że choć zespół zaprezentował się dobrze w Lidze Konferencji Europy, to w rozgrywkach PKO Ekstraklasy jest już znacznie gorzej. Do tego dochodzi przynajmniej impulsywna (jest to dość eufemistyczne określenie) postawa szkoleniowca.

Z tego też powodu nowy dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow rozgląda się za potencjalnymi następcami Feio. W gronie kandydatów jest chociażby Aleksiej Szpilewski, który obecnie prowadzi Aris Limassol, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. To jednak nie koniec listy, która nie jest wcale zamknięta, a wręcz dopiero zaczyna się otwierać. Według informacji przekazanych przez serwis “Legia.net”, władze Legii kontaktowały się z Eugenem Polanskim.

WIDEO: Goncalo Feio na wylocie z Legii? “Daję mu 1 procent”

Były reprezentant Polski od kilku lat próbuje swoich sił w roli trenera w niższych ligach niemieckich. Obecnie jest szkoleniowcem drugiego zespołu Borussii Monchengladbach. W tym zespole notuje średnią punktową na poziomie 1,83 pkt./mecz. Jako piłkarz Polanski ma na koncie ponad 250 meczów w Bundeslidze oraz 19 w barwach reprezentacji Polski.

Zobacz także: Legia ma poważnego następcę Feio! To znane nazwisko