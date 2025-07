Lech Poznań stracił dwóch kluczowych graczy na pół sezonu!

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Walemark i Hakans wypadają z gry na kilka miesięcy

Lech Poznań nie rozpoczął dobrze nowego sezonu. Kolejorz w niedzielę przegrał rywalizację z Legią Warszawa o Superpuchar Polski. Obecnie przygotowuje się do piątkowego starcia z Cracovią w ramach 1. kolejki PKO Ekstraklasy, a już we wtorek zmierzy się z Breidablikiem Kopavogur w 2. rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Niels Frederiksen ma jednak spory ból głowy ze względu na problemy kadrowe.

W środę Lech Poznań przedstawił raport medyczny, który nie przyniósł dobrych wieści. Patrik Walemark wrócił latem do treningów i rozegrał nawet 45 minut kontrolnego meczu z Chrobrym Głogów. – Niestety, później pojawiły się problemy zdrowotne, które sprawiły, że podjęta została decyzja o zabiegu. Operacja została przeprowadzona we wtorek w Rotterdamie. Rehabilitacja potrwa 4-5 miesięcy, sztab medyczny przewiduje powrót do gry w trakcie zimowego okresu przygotowawczego – czytamy w oficjalnym komunikacie Kolejorza.

Również fatalne prognozy nadeszły w kontekście Daniela Hakansa. Jeszcze niedawno Niels Frederiksen mówił, że liczy na powrót tego piłkarza w ciągu kilku tygodni. Już wiemy, że tak się nie stanie. – Fińskiego skrzydłowego czeka podobna pauza, co szwedzkiego kolegę. W ostatnim czasie, również po konsultacji z lekarzami reprezentacji Finlandii, podjęta została decyzja o leczeniu zachowawczym, które niestety nie zakończyła się powodzeniem. Daniela czeka operacja, która zostanie przeprowadzona w najbliższych dniach – przekazał Lech Poznań.

