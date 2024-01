Legia udanie otwiera przygotowania. Świetny debiut nowego nabytku

PressFocus/ Adam Starszyński Na zdjęciu: Legia Warszawa - Olimpia Elbląg

Legia Warszawa zmierzyła się z Olimpią Elbląg w pierwszym meczu kontrolnym

Wojskowi wygrali 6:0, a dwóch zawodników popisało się dubletami

Dwie, ale asysty, zanotował debiutujący Ryoya Morishita

Legia rozbija Olimpię. Japończyk z dubletem asyst

W niedzielę 14 grudnia Legia Warszawa “oficjalnie” zainaugurowała okres przygotowawczy do drugiej połowy sezonu 2023/24. Wojskowi rozpoczęli go sparingiem z drugoligową Olimpią Elbląg. W takim składzie drużyna Kosty Runaicia przystąpiła do pojedynku z niżej notowanym rywalem:

Kobylak – Pankov, Jędrzejczyk, Ziółkowski – Morishita, Augustyniak, Elitim, Dias – Josue, Rosołek, Gual

Legioniści w pierwszej połowie strzelili aż pięć goli, a przy dwóch trafieniach Marca Guala (32. i 36. minuta) celnie dogrywał nowy nabytek stołecznej ekipy, Ryoya Morishita.

Po 45 minutach gry Legia zmieniła jedenastkę (Miszta – Burch, Kapuadi, Ribeiro – Urbański, Celhaka, Rejczyk, Kun – Strzałek, Kramer, Muci) i zdobyła tylko jedną bramkę, ostatecznie wygrywając z Olimpią 6:0.

