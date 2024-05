Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa

Legia obiera kierunek Bułgaria

Legia Warszawa ma za sobą bardzo trudny sezon, który udało się jednak spiąć zdobyciem brązowego medalu. Jednak w pierwszej części kampanii 2023/24 wiele wskazywało na to, że Wojskowi mogą zakończyć ten sezon dużo bardziej pozytywnie, ale runda wiosenna pokazała, że drużyna ma wiele braków. Eksperci oraz komentatorzy, a także kibice szczególnie zwracają uwagę na jakość i głębie składu, który najpierw miał do dyspozycji Kosta Runjaić, a od jakiegoś czasu ma Goncalo Feio. Mówiąc wprost, im dalej w las tym piłkarzy posiadających predyspozycje do gry w pierwszym składzie jest coraz mniej.

Nie może więc dziwić, że od jakiegoś czasu w kontekście Legii Warszawa słychać sporo pogłosek mówiących o potencjalnych letnich wzmocnieniach. Wśród nich wymienia się chociażby Erika Exposito, który mógłby przejść do stołecznej ekipy ze Śląska Wrocław. Teraz z kolei według informacji przekazanych przez serwis “Legionisci.com”, ekipa z Warszawy zainteresowana jest pozyskaniem niejakiego Samuela Akere.

Jest to 20-letni skrzydłowy z Nigerii, który w ostatnim sezonie występował dla Botewu Płowdiw w lidze bułgarskiej. Rozgrał 35 spotkań, w których zdobył sześć goli i zanotował cztery asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.