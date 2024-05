Rewolucja w Wiśle Kraków! Kluczowa postać odchodzi z klubu

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Lecą głowy za brak Ekstraklasy

Zakończony w ostatnią niedzielę sezon Fortuna 1. ligi był dla Wisły Kraków bardzo, ale to bardzo przeciętny. Biała Gwiazda miała w tej kampanii naprawić błędy z poprzedniej i spokojnie zagwarantować sobie prawo gry w przynajmniej barażach, a najlepiej zająć pierwsze dwie lokaty i powrócić do PKO Ekstraklasy. Jednak tak, jak w sezonie 2022/23 było blisko – na drodze stanęła wówczas Puszcza Niepołomice – tak w tych rozgrywkach ekipa z Reymonta na kolejkę przed końcem miała małe szanse na wejście do pierwszej szóstki. To też się nie udało i finalnie prowadzeni przez trenera Alberta Rude kończą oni ligę na pozycji numer 10.

Oznacza to, że w klubie będzie musiało zajść sporo zmian, zarówno w szatni, jak i na najważniejszych stanowiskach. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, z Wisłą Kraków pożegnał się już Kiko Ramirez. Dotychczasowy dyrektor sportowy klubu objął swoją funkcję w październiku 2022 roku i sprawował ją do tej pory. Jak poinformował dziennikarz, Hiszpan miał już pożegnać się z piłkarzami Białej Gwiazdy.

Praca Ramireza oceniana jest różnie. Należy docenić pozyskanie takich piłkarzy, jak chociażby Angel Rodado, ale wielu ekspertów i komentatorów zwraca też uwagę na fakt, że w zespole była zbyt duża dysproporcja pomiędzy Polakami i Hiszpanami. Na razie nie wiadomo, kto mógłby zastąpić 53-latka na fotelu osoby odpowiedzialnej za transfery.

