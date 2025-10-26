Lechia Gdańsk bez punktów Częstochowie. John Carver nie wytrzymał po meczu

20:08, 26. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Kamil Głębocki

Lechia Gdańsk przegrała w Częstochowie z Rakowem (1:2) w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Trener John Carver po meczu miał wymianę zdań z dziennikarzem podczas konferencji prasowej.

John Carver
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: John Carver

John Carver w starciu słownym z dziennikarzem po meczu

Lechia Gdańsk w niedzielnym meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy przegrała na wyjeździe z Rakowem Częstochowa (1:2). Gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Lamine’a Diaby-Fadiga, a chwilę później wyrównał Tomas Bobcek. Ostateczne zwycięstwo wicemistrzów Polski zapewnił Tomasz Pieńko w ostatnim kwadransie meczu.

Lechia grała w przewadze jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Karola Struskiego, jednak nie zdołała przechylić szali na swoją korzyść. Po meczu głos zabrał John Carver, trener Biało-Zielonych. Jak relacjonuje Kamil Głębocki z „Na Wylot”, podczas konferencji prasowej doszło do ostrej wymiany zdań Carvera z jednym z dziennikarzy, który pytał o słabą postawę zespołu.

– Nie okazujesz mi szacunku. Zamieńmy się miejscami. Teraz ja będę Ci zadawał pytanie. Miałeś już swój czas. Nie masz szacunku do mojej pracy. Już tydzień temu po meczu kiwałeś głową podczas mojej odpowiedzi. Nie będę odpowiadał na twoje pytania – stwierdził angielski szkoleniowiec.

Gdańszczanie nadal znajdują się w strefie spadkowej wraz z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza i Piastem Gliwice. Piłkarze Lechii już 3 listopada zagrają przed własną publicznością z Radomiakiem Radom w 14. kolejce Ekstraklasy. Wcześniej Biało-Zielonych czeka starcie w 1/16 finału STS Pucharu Polski z Puszczą Niepołomice (29 października, godz. 19:15).

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Rakowa Częstochowa
Raków Częstochowa się przełamał. Tomasz Pieńko bohaterem [WIDEO]
Lechia Gdańsk
Wszystko zapowiadało remis, ale Lechia ruszyła z wielką kontrą [WIDEO]
Alex Paulsen
Alex Paulsen, bramkarz Lechii i Nowej Zelandii: Chciałbym, aby Lewandowski zagrał! [NASZ WYWIAD]