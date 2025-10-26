Lechia Gdańsk przegrała w Częstochowie z Rakowem (1:2) w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Trener John Carver po meczu miał wymianę zdań z dziennikarzem podczas konferencji prasowej.

PressFocus Na zdjęciu: John Carver

John Carver w starciu słownym z dziennikarzem po meczu

Lechia Gdańsk w niedzielnym meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy przegrała na wyjeździe z Rakowem Częstochowa (1:2). Gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Lamine’a Diaby-Fadiga, a chwilę później wyrównał Tomas Bobcek. Ostateczne zwycięstwo wicemistrzów Polski zapewnił Tomasz Pieńko w ostatnim kwadransie meczu.

Lechia grała w przewadze jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Karola Struskiego, jednak nie zdołała przechylić szali na swoją korzyść. Po meczu głos zabrał John Carver, trener Biało-Zielonych. Jak relacjonuje Kamil Głębocki z „Na Wylot”, podczas konferencji prasowej doszło do ostrej wymiany zdań Carvera z jednym z dziennikarzy, który pytał o słabą postawę zespołu.

– Nie okazujesz mi szacunku. Zamieńmy się miejscami. Teraz ja będę Ci zadawał pytanie. Miałeś już swój czas. Nie masz szacunku do mojej pracy. Już tydzień temu po meczu kiwałeś głową podczas mojej odpowiedzi. Nie będę odpowiadał na twoje pytania – stwierdził angielski szkoleniowiec.

Gdańszczanie nadal znajdują się w strefie spadkowej wraz z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza i Piastem Gliwice. Piłkarze Lechii już 3 listopada zagrają przed własną publicznością z Radomiakiem Radom w 14. kolejce Ekstraklasy. Wcześniej Biało-Zielonych czeka starcie w 1/16 finału STS Pucharu Polski z Puszczą Niepołomice (29 października, godz. 19:15).