Lech Poznań zainteresowany obrońcą. Mistrz Polski wskazał następcę Gurgula

Raoul Petretta w orbicie zainteresowań Lecha

Lech Poznań po zwycięstwie nad Radomiakiem Radom (4:1) zremisował później z Wisłą Płock (0:0) i aktualnie zajmuje 7. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Mistrzowie Polski w ostatnim ligowym meczu w tym roku zmierzą się z Cracovią, a sezon zakończą w fazie ligowej Ligi Konferencji z FSV Mainz i Sigmą Ołomuniec.

Według informacji „Sky”, Kolejorz jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Raoula Petretty z Toronto FC. Polski klub poszukuje następcy Michała Gurgula, a Petretta wydaje się idealnym kandydatem ze względu na swoją wszechstronność. 28-latek może występować zarówno jako lewy obrońca, jak i środkowy pomocnik.

Lech już zapytał o warunki transferu byłego młodzieżowego reprezentanta Włoch. Petretta będzie dostępny tej zimy na zasadzie wolnego transferu, ponieważ klub MLS nie zamierza skorzystać z opcji automatycznego przedłużenia jego wygasającego kontraktu.

Nie tylko polski klub interesuje się zawodnikiem. Podobne zapytania dotyczące warunków transferu złożyły również turecki Basaksehir, HSV Hamburg oraz Aris Limassol. W obecnym sezonie 28-latek rozegrał 26 meczów. W przeszłości reprezentował barwy FC Basel, a do Toronto dołączył w 2023 roku z tureckiej Kasimpasy. Portal Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 600 tysięcy euro.