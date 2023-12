IMAGO / PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań nie może zaliczyć tego sezonu do udanych

Głową za błędy zespołu zapłacił John van den Brom

Teraz o dalszych celach “Kolejorza” mówi kapitan Mikael Ishak

Mocne plany

Powiedzieć, że Lech Poznań w tym sezonie rozczarowuje, to jak nie powiedzieć nic. “Kolejorz” najpierw szybko odpadł w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, a później dość przeciętnie radził sobie w PKO Ekstraklasie. Finalnie zespół zajął dopiero trzecią lokatę. To oznaczało pożegnanie z Poznaniem Johna van den Broma, który został zastąpiony przez Mariusza Rumaka. Teraz kapitan zespołu Mikael Ishak zdradził dalsze cele zespołu pod nową batutą.

– Gramy o oba trofea i jeśli będziemy radzić sobie z kontrolą tych lepszych i gorszych momentów, to pozostanę dobrej myśli. Celujemy w mistrzostwo i puchar, to się nie zmienia i zimą będziemy na to mocno pracować – mówi Szwed w rozmowie z mediami klubowymi.

– Owszem, pogubiliśmy wiele punktów niepotrzebnie, ale cały czas jesteśmy w czołówce. Czuję, że ten sezon jest dla nas wielką szansą, której na razie nie wykorzystujemy w stu procentach, ale najważniejsze dopiero przed nami – dodał.

