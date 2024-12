Typer Ekstraklasy: koniec rundy jesiennej

Typer Na zdjęciu: Dołącz do konkursu i typuj mecze Ekstraklasy

W piątym etapie naszego konkursu typowaliśmy wyniki meczów Ekstraklasy rozgrywanych w listopadzie oraz grudniu (od 14. do 18. kolejki). W tej rywalizacji najlepszy był “Hitmonlee”, który zdobył 286 punktów. Drugie miejsce zajął “przemor” z wynikiem 268 punktów, a trzecie “marxokow”, który miał 265 punktów. Gratulujemy i mamy nadzieję, że spotykamy się ponownie na przełomie stycznia i lutego, kiedy to “najlepsza liga świata” wróci do gry.



W rundzie jesiennej nasz konkurs był podzielony na pięć etapów, a nagrody otrzymali najlepsi typerzy w każdym z nich. W styczniu ogłosimy zasady i regulamin, który będzie obowiązywał w rundzie wiosennej naszego Typera. Zapraszamy do zabawy!

Partnerem naszego konkursu jest Wydawnictwo SQN posiadające w swojej ofercie m.in. książki o tematyce sportowej. Pełna oferta dostępna jest na stronie labotiga.pl.

Nagrodzeni w V etapie

miejsce uczestnik punkty nagroda 1 Hitmonlee 286 oficjalna piłka adidas EKSTRAKLASA TRN, książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 2 przemor 268 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 3 marxokow 265 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 4 matbombo 264 zestaw gadżetów od goal.pl 5 hosik 262 zestaw gadżetów od goal.pl

Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych etapów. Co ważne, nie będziemy prowadzili klasyfikacji generalnej całej rundy jesiennej, a na początku każdego miesiąca punkty “zerujemy” i zaczynamy zabawę od nowa. W ten sposób każdy będzie miał takie same szanse na zdobycie nagród w kolejnym etapie.

I etap: 19/07/2024 – 31/07/2024 – zakończony

II etap: 01/08/2024 – 02/09/2024 – zakończony

III etap: 03/09/2024 – 30/09/2024 – zakończony

IV etap: 01/10/2024 – 31/10/2024 – zakończony

V etap: 01/11/2024 – 10/12/2024 – zakończony

Mecze V etapu konkursu

14. kolejka Ekstraklasy:

Raków Częstochowa – Stal Mielec

Motor Lublin – Pogoń Szczecin

Puszcza Niepołomice – Lech Poznań

Radomiak Radom – Piast Gliwice

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok

Lechia Gdańsk – Cracovia

Legia Warszawa – Widzew Łódź

GKS Katowice – Korona Kielce

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław



15. kolejka Ekstraklasy:

Cracovia – GKS Katowice

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Korona Kielce – Lechia Gdańsk

Lech Poznań – Legia Warszawa

Piast Gliwice – Motor Lublin

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze

16. kolejka Ekstraklasy:

Górnik Zabrze – Piast Gliwice

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław

Zagłębie Lubin – Motor Lublin

Lech Poznań – GKS Katowice

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin

Legia Warszawa – Cracovia

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź

Radomiak Radom – Stal Mielec

Raków Częstochowa – Korona Kielce

17. kolejka Ekstraklasy:

Cracovia – Zagłębie Lubin

GKS Katowice – Lechia Gdańsk

Korona Kielce – Górnik Zabrze

Motor Lublin – Radomiak Radom

Piast Gliwice – Lech Poznań

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok

Stal Mielec – Legia Warszawa

Widzew Łódź – Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław – Puszcza Niepołomice

18. kolejka Ekstraklasy:

Górnik Zabrze – Lech Poznań

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa

Korona Kielce – Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław

Piast Gliwice – Cracovia

Puszcza Niepołomice – Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom – GKS Katowice

Raków Częstochowa – Motor Lublin

Widzew Łódź – Stal Mielec

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.