Gwiazda Ekstraklasy rozchwytywana. Postawi na zaskakujący kierunek?

Leonardo Rocha to jeden z najlepszych strzelców w Ekstraklasie. Radomiak może sprzedać swoją gwiazdę zimą. Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com poinformował, że do klubu wpłynęła pierwsza oferta.

Rocha opuści Ekstraklasę? Jest wielkie zainteresowanie

Leonardo Rocha to najjaśniejsza postać Radomiaka Radom i czołowy napastnik Ekstraklasy. Jesienią uzbierał na swoim koncie jedenaście bramek, co pozwala mu współdzielić z Benjaminem Kallmanem i Efthymiosem Koulourisem fotel lidera klasyfikacji strzelców. W ciągu ostatnich miesięcy gra Portugalczyka przykuwała szczególną uwagę zagranicznych klubów. Wydaje się, że wiosną kibice nie będą mieli okazji śledzić jego poczynań na boiskach Ekstraklasy. Radomiak przygotowuje się do sprzedaży swojego najlepszego piłkarza.

Na łamach portalu Weszlo.com dziennikarz Szymon Janczyk zdradził, że do Radomia wpłynęła już pierwsza oferta za Rochę. Nie ujawniono skąd pochodzi, natomiast w kontekście jego przeprowadzki w grę wchodzą zaskakujące kierunki. Jednym z klubów zainteresowanych portugalskim snajperem jest kazachski Ordabasy Szymkent. Opcją ma być ponoć także Rapid Wiedeń.

Sam Rocha nie jest przekonany, gdzie będzie chciał kontynuować karierę. Przyznał, że kusi go gra w mocnej europejskiej lidze, co wykluczałoby kazachski kierunek.

Radomiak liczy na zarobek sięgający rekordowej sprzedaży. Pedro Henrique w lutym tego roku odszedł za kwotę niemal miliona euro. Rocha jest związany z klubem z Radomia umową do połowy 2026 roku.