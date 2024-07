Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona Kielce potwierdza transfer stopera

Korona Kielce w czasie letniej przerwy transferowej przeszła istną rewolucję. Z klubem pożegnało się wielu znaczących graczy oraz ludzi, którzy byli wokół drużyny. Na ich miejsce przyszli nowi, ale trudno oczekiwać, że od razu będą oni w pełni zgraną i jakościową ekipą. Co więcej, według wielu być może klub z Kielc jest jednym z faworytów do spadku z PKO Ekstraklasy.

Aby tak się nie stało władze Korony dokonują ruchów transferowych, które mają zabezpieczyć zespół na każdej pozycji. Do tej pory do ekipy Scyzorów dołączył m.in. Shuma Nagamatsu czy Pedro Nuno. Teraz z kolei potwierdzono kolejny ruch do drużyny. Nowym piłkarzem Złocisto-Krwistych został Pau Resta.

23-latek grający na pozycji środkowego obrońcy jest wychowankiem Girony. W minionym sezonie był podstawowym zawodnikiem występującej w Primera Federación (3. liga hiszpańska) ekipy CE Sabadell. Rozegrał on dla tego zespołu 37 spotkań, w których zanotował 5 goli. Z Koroną Kielce podpisał umowę do końca sezonu 2025/2026 z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Serwis “Transfermarkt” wycenia lewonożnego gracza na około 300 tysięcy euro.

Czytaj więcej: Milik bohaterem sensacyjnego transferu! Ma stworzyć wielki duet w nowym klubie