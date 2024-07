Milik bohaterem sensacyjnego transferu! Ma stworzyć wielki duet w nowym klubie

Nicolo Campo/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik stworzy duet marzeń w Besiktasie?

Przyszłość Arkadiusza Milika w ekipie Juventusu jest przedmiotem dyskusji od dłuższego już czasu. Według wielu źródeł klub ze stolicy Piemontu chce pozbyć się Polaka i w jego miejsce sprowadzić kogoś młodszego, lepszego i być może także tańszego. Z kolei sam napastnik raczej skłania się ku pozostaniu w ekipie Starej Damy, ale wydaje się, że jest to obecnie niemożliwe.

Stąd też w ostatnim czasie 30-latek łączony był z wieloma potencjalnymi transferami. Teraz jednak okazuje się, że prawdopodobnie aktualnie najbliżej jest tu do przenosin do ligi tureckiej, a konkretnie ekipy Besiktasu Stambuł. Klub znad Bosforu szuka wzmocnienia ataku i Polak miałby być jednym z potencjalnych piłkarzy, którzy dołączą do drużyny, o czym donosi “Tuttosport”. Co więcej, Turcy negocjują już transfer Ciro Immobile z Lazio. Rozmowy w tej sprawie mają być na zaawansowanym poziomie, a wówczas obaj gracze mogliby stworzyć czołowy duet napastników w całej lidze.

Besikatas to 6. drużyna minionego sezonu SuperLig. Co ciekawe, przez pewien czas zespół ten prowadził dobrze znany w Polsce Fernando Santos, ale efekt był podobnie marny, jak w reprezentacji Polski. Gra tam także Ernest Muci, który jeszcze jakiś czas temu był gwiazdą Legii Warszawa.