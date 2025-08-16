Korona Kielce blisko kolejnego transferu. Reprezentant kraju na celowniku

Korona Kielce może sfinalizować transfer reprezentanta Czarnogóry. Według Tomasza Włodarczyka z "Meczyków", klub prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Slobodana Rubezicia z Aberdeen.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Slobodan Rubezić dołączy do Korony Kielce

Korona Kielce rozpoczęła sezon PKO BP Ekstraklasy od dwóch porażek. Później później zremisowała w Lubinie, a następnie pewnie pokonała Radomiaka Radom (3:0). Zespół Jacka Zielińskiego wciąż znajduje się w dolnej części tabeli. Latem władze klubu były bardzo aktywne na rynku transferowym. Na nowych piłkarzy wydano blisko dwa miliony euro. Drużynę wzmocnili już m.in. Tamar Svetlin, Stjepan Davidović. Jak się okazuje, to jeszcze nie koniec ruchów kadrowych.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, bardzo bliski przenosin do stolicy województwa świętokrzyskiego jest Slobodan Rubezić, obrońca Aberdeen i reprezentant Czarnogóry. Jego kontrakt w szkockim klubie obowiązuje do maja 2026 roku, ale zawodnik jest gotowy na nowe wyzwanie.

Dziennikarz informuje, że negocjacje są już na finiszu. Kluby dopinają ostatnie szczegóły umowy, a testy medyczne 25-letniego stopera zaplanowano na poniedziałek. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, Korona zyska solidne wzmocnienie defensywy. Żółto-Czerwoni w czterech meczach tego sezonu stracili pięć bramek.

Rubezić trafił do Aberdeen latem 2023 roku. W barwach szkockiego klubu rozegrał łącznie 57 spotkań i strzelił jednego gola, a wiosną był wypożyczony do serbskiego FK Novi Pazar. 25-latek w kadrze swojego kraju ma na koncie osiem występów.