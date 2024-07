Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Miał być gwiazdą

Patryk Klimala przychodził do Śląska Wrocław jako piłkarz dobrze znany w Polsce, ale mający swoje problemy po wojażach zagranicznych. 25-letni napastnik dołączył wówczas do ekipy Jacka Magiery bo bardzo przeciętnym, a nawet słabym okresie w Hapoelu Beer Sheva. W Śląsku miał się odbudować, ale zamiast tego jego kariera popadła w jeszcze większą stagnację, a nawet marazm.

Napastnik nie pojechał z ekipą wicemistrzów Polski na obóz do Austrii, a to oznaczało fakt, że jest on na wylocie z klubu. Przyszłości w zespole nie widzi dla niego zarówno trener, jak i dyrektor sportowy, stąd też piłkarz poszukiwał od jakiegoś czasu klubu. Według informacji przekazanych przez użytkownika “Oldcatx89” na platformie X (dawniej Twitter), Patryk Klimala jest bliski rozwiązania kontraktu ze Śląskiem Wrocław.

Co więcej, według tych informacji gracz ma być na celowniku Daejeon Hana Citizen występujące w K League 1 w Korei Południowej. W minionych rozgrywkach Polak rozegrał 11 spotkań dla wrocławian, w których zanotował tylko jedną asystę.

