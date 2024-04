Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Jonathan Tah na liście życzeń Bayernu Monachium

Trwający sezon zostanie na długo zapamiętany przez kibiców Bundesligi. Bayer Leverkusen zdetronizował Bayern Monachium po latach panowania i został mistrzem Niemiec, sięgając po pierwsze tego typu trofeum w historii klubu. Wspaniały sezon „Aptekarzy” może zostać okupiony transferami w letnim okienku, bowiem wielu zawodników znalazło się na celowniku bardziej zamożnych klubów.

Jednym z zawodników, który po sezonie może opuścić BayArena jest Jonathan Tah. Niemiecki stoper już rok temu rozważał zmianę barw klubowych i według doniesień Floriana Plettenberga, wciąż rozważa ten pomysł. Dziennikarz „Sky Germany” zdradził nawet chętnego na pozyskanie 28-letniego defensora.

Z informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga dowiadujemy się, że Jonathan Tah znalazł się na liście życzeń… Bayernu Monachium. Niemiec donosi, że wewnątrz klubu doszło nawet do rozmów na temat piłkarza Bayeru Leverkusen. Jednak nie ma jeszcze żadnego porozumienia, ani negocjacji z „Aptekarzami”. Na tym etapie nie ma też ustalonej ceny Niemca, bowiem klub z BayArena dąży do przedłużenia umowy z zawodnikiem. Z pewnością na bardziej konkretnie informacje związane z 28-latkiem będziemy musieli poczekać do końca rozgrywek.

Jonathan Tah rozgrywa fantastyczny sezon. W obecnie trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań pod okiem Xabiego Alonso. W tym czasie udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.

Sprawdź także: Frenkie de Jong niepewny przyszłości, komplikuje się sytuacja Holendra