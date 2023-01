fot. PressFocus Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Legia Warszawa jest blisko przedłużenia wygasającej po sezonie umowy z Arturem Jędrzejczykiem – informuje Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl.

Legia Warszawa prowadzi rozmowy z Arturem Jędrzejczykiem

Obrońca bardzo chce pozostać w zespole na dłużej

Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem sezonu

Jędrzejczyk zostanie w Legii na kolejny sezon?

Legia Warszawa ma przed sobą bardzo trudne rozmowy kontraktowe. Po sezonie wygasają umowy między innymi Filipa Mladenovicia, Josue czy Artura Jędrzejczyka. O ile w przypadku pierwszej dwójki kibice mogą spodziewać się informacji o odejściach, o tyle 35-latka najprawdopodobniej uda się zatrzymać.

Sam Jędrzejczyk wyraża chęć dalszej gry w Legii, a klub jest zadowolony z jego dotychczasowych występów. Postawa doświadczonego obrońcy jesienią pozwoliła mu znaleźć się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze. Co prawda na boisku pojawił się tylko w jednym spotkaniu, lecz sam wyjazd na mundial jest już ogromnym wyróżnieniem.

Aktualnie stołeczna ekipa przebywa w Turcji, gdzie przygotowuje się do rundy wiosennej. Samuel Szczygielski poinformował, że władze Legii prowadzą rozmowy z Jędrzejczykiem, a ich rezultat powinien być pozytywny, bowiem do przedłużenia kontraktu pozostało już niewiele.

Jędrzejczyk jest związany z Legią od 2006 roku. W późniejszych latach kilka razy trafiał na wypożyczenia, a w okresie od 2013 do 2017 był piłkarzem rosyjskiego Krasnodaru. Później wrócił do Warszawy, gdzie mieszka i gra do dzisiaj. W barwach Legii Jędrzejczyk zaliczył łącznie 328 występów i sześciokrotnie świętował krajowe mistrzostwo.

