Radomiak Radom traci obrońcę. Wypada na kilka tygodni

PressFocus Na zdjęciu: Koki Hinokio i Jan Grzesik

Jan Grzesik z kłopotami zdrowotnymi

Radomiak Radom rozpoczął nowy sezon od wyjazdowego zwycięstwa nad GKS-em Katowice (2:1). W drugiej kolejce po zaciętej rywalizacji uległ Jagiellonii Białystok (2:3). Jan Grzesik w meczu z beniaminkiem PKO Ekstraklasy zanotował asystę przy golu Leonardo Rochy. Jednak teraz obrońcę czeka kilkutygodniowa pauza.

Kontuzja, która dotknęła Grzesika, oznacza dla zespołu Radomiaka istotną lukę w składzie. Portal Weszło.com podał, iż były gracz Warty Poznań nabawił się urazu mięśnia dwugłowego. Istniało też podejrzenie zerwanie tego mięśnia. 29-latek nie znalazł się w kadrze meczowej na inaugurację 4. kolejki, w którym ekipa Bruno Baltazara podejmowała Górnika Zabrze.

Jan Grzesik trafił do Radomia w 2023 roku po tym, jak opuścił Wartę po trzech latach. Choć jest lewym obrońcą, to w obecnym sezonie zagrał na prawej flance. Wszystko wskazuje, że Grzesik nie pomoże zespołowi w potyczkach z Legią Warszawa, Widzewem Łódź oraz Cracovią. Po meczu z krakowianami będzie reprezentacyjna przerwa, podczas której zawodnik ma wrócić do pełnej sprawności.