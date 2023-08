fot. Imago / Piotr Kucza / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jacek Magiera

Dużymi krokami zbliża się zamknięcie okna transferowego

Wciąż niejasna jest przyszłość Erika Exposito w klubie

Jednoznaczne stanowisko w sprawie ma szkoleniowiec Wojskowych

Śląsk wciąż może stracić napadziora

Śląsk Wrocław ostatnio wygląda na to, że na dobre wrócił na właściwe tory. Po przegranych z Zagłębiem Lubin i Stala Mielec nie ma już śladu. Jednocześnie Wojskowi mogą pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwami. Pokonali: Lech Poznań (3:1), Widzew Łódź (2:0) i Pogoń Szczecin (2:0).

Tymczasem wciąż niejasna jest przyszłość Erika Exposito w klubie. Na temat hiszpańskiego napastnika trener Śląska wyraził się jednoznacznie na pomeczowej konferencji prasowej.

– Powtórzę to, co mówię od tygodnia: nie ma mojej zgody, aby Erik Expostio odszedł ze Śląska Wrocław. Nie mamy na jego zastępstwo odpowiednio wartościowego zawodnika. W ostatnich latach Śląsk bił się głównie o utrzymanie. Jeżeli chcemy powalczyć o coś więcej niż czternaste miejsce, to musimy takiego zawodnika w drużynie zatrzymać – przekonywał trener Jacek Magiera cytowany przez PogonSzczecin.pl.

W najbliższy weekend Portowcy rozegrają spotkanie w ramach siódmej kolejki PKO Ekstraklasy. Pogoń zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.

