Górnik odrodzony, ale Podolski tonuje pozytywne nastroje. “Klub jeszcze nie jest gotowy”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze w ostatnim czasie zadbał o dobre nastroje swoich kibiców w okresie świątecznym

Swój udział przy czwartym z rzędu zwycięstwie 14-krotnego mistrza Polski nad Lechem Poznań miał Lukas Podolski, notując asystę przy golu Kamila Lukoszka

Były reprezentant Niemiec przed mikrofonem Goal.pl przyznał, że zabrzański zespół nie jest jeszcze gotowy na wielkie rzeczy

39-latek wypowiedział się również na temat celów Górnika na rundę wiosenną, a także w kilku zdaniach zabrał głos na temat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

Górnik Zabrze kończy rok w czołówce PKO BP Ekstraklasy

Górnik Zabrze nie zaczął dobrze trwającego sezonu. Pod dowództwem trenera Jana Urbana w pierwszych ośmiu kolejkach zespół zaliczył aż pięć porażek. Nastroje w klubie były bardzo złe. Ostatnio jednak 14-krotny mistrz Polski przełożył wajchę, notując zwycięstwo za zwycięstwem. Finalnie ekipa z Zabrza finiszowała w 2024 roku z czterema kolejnymi wygranymi meczami. Po zakończeniu rywalizacji z Lechem Poznań (2:1) przed mikrofonem Goal.pl swoimi przemyśleniami podzielił się Lukas Podolski.

Lukas Podolski: jestem otwarty na różne możliwości

– W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze. Oczywiście nie ustrzegliśmy się błędów. Mając jednak na względzie to, że graliśmy przeciwko liderowi rozgrywek, mającemu budżet trzy razy większy od nas i rywalizuje o mistrzostwo Polski, to nasza gra mogła się podobać. W drugiej odsłonie było ciężko, ale ostatecznie dobrze się broniliśmy – rzekł były reprezentant Niemiec.

– Cieszy to, że spotkaniu towarzyszyła świetna atmosfera. Czasem niektórzy mogą narzekać, że można z tego wszystkiego wycisnąć więcej. Cieszy natomiast to, że mamy na swoim koncie 30 punktów. Można zatem powiedzieć po meczu z Lechem, że spadek raczej nam nie grozi i raczej możemy spoglądać w górę tabeli – przekonywał Podolski.

Aktualnie do lidera PKO BP Ekstraklasy zespół z Zabrza traci osiem punktów. Górnik legitymuje się bilansem 30 oczek, co jest następstwem dziewięciu zwycięstw i trzech remis. Mimo wszystko 130-krotny reprezentant Niemiec twardo stąpa po ziemi.

– O co Górnik będzie grał wiosną? Nie zmieniam swojego zdania. Klub wciąż nie jest jeszcze gotowy na grę o wielkie rzeczy. Na pewno jednak nie będziemy składać broni. W każdym spotkaniu będziemy walczyć. Co to da? Czas pokaże. Historia z przeszłości pokazuje w każdym razie, że było wiele ekip, które w jednym sezonie prezentowały się świetnie, a w kolejnym było znacznie gorzej. Nie można zatem tracić głowy. Wciąż trzeba ciężko pracować. Nie tylko na boisku, ale i poza nim. Wiadomo, że są długi, więc ważne jest, aby Górnik się oddłużał – powiedział Podolski.

Mistrz świata o świętach Bożego Narodzenia

Grudzień to miesiąc świąteczny, więc zawodnik zabrzańskiej ekipy, wchodząc nastrój bożonarodzeniowy wprost rzekł, co jest dla niego najważniejsze w tym wyjątkowy czasie. Przy okazji Podolski ujawnił, kto odpowiada za pyszności przy świątecznym stole w rodzinie Podolskich.

– Dziecku wiadomo, że prezenty sprawiają radość. Będąc dorosłym, to już jednak nie jest najważniejsze. Będąc starszym, najważniejsze jest, aby spędzić czas z rodziną. Zawsze jest fajnie, gdy wszyscy bliscy mogą być razem. Po świętach trzeba natomiast myśleć o tym, co dalej w nowym roku. Wszystko zaczyna się od nowa. Kto gotuje na święta? Jest mama i żona. Co kobiety przygotują, to na pewno będzie smaczne. Jeśli chodzi o kuchnię, to każdy wie, co i jak. Nie jesteśmy w Japonii. Zatem tutaj stawiamy na tradycyjne rozwiązania – mówił zawodnik zabrzańskiej ekipy.

Podolski w trakcie trwającej kampanii wystąpił jak na razie w 15 meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył jedną asystę. Aktualna umowa piłkarza z klubem z Zabrza wygasa z końcem czerwca 2025 roku.

Czytaj więcej: Ruch zrobił swoje w Skierniewicach, zakończył się piękny sen Unii [WIDEO]