Oświadczenie Goncalo Feio. Szkoleniowiec przeprasza

Legia Warszawa opublikowała oświadczenie Goncalo Feio, w którym przeprosił za swoje niedopuszczalne gesty. Szkoleniowiec przyznał, że jego reakcje były niezgodne z wartościami, które reprezentuje on sam oraz klub.

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio: Pozwoliłem sobie na niedopuszczalne gesty

Legia Warszawa w czwartek zremisowała z Broendby (1:1) w meczu rewanżowym 3. rundy eliminacji do Ligi Konferencji i awansowała do fazy play-off. Po zakończeniu starcia przy Łazienkowskiej Goncalo Feio wywołał ogromną burzę. Portugalczyk bowiem w kierunku kibiców pokazał środkowe palce. Trener może też otrzymać karę ze strony UEFA.

Tymczasem warszawski klub w niedzielę opublikował oświadczenie w imieniu Feio. – Po końcowym gwizdku czwartkowego meczu przeciwko Broendby IF w ramach eliminacji do Ligi Konferencji UEFA zakończonego awansem do kolejnej rundy, pozwoliłem sobie na niedopuszczalne gesty wykraczające poza ramy wartości wyznawanych przeze mnie i przez klub, który mam dumę reprezentować – czytamy.

Szkoleniowiec Wojskowych podkreślił znaczenie codziennego dążenia do bycia lepszym człowiekiem i sportowcem oraz przyznał, że ważne jest, aby zauważać swoje błędy i unikać ich w przyszłości. – Dziękuję całej społeczności Brondby IF za okazanie gościnności naszym kibicom i za sportową rywalizację, życząc powodzenia w pozostałej części sezonu – dodał.

Legia o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji zagra z KF Drita Gnjilane. Kosowski klub w dwumeczu wygrał z Audą Ryga (3:2).