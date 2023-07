Moim zdaniem nie powtórzy się sytuacja z tamtych derbów. Są to inne drużyny. Śląsk dobrze zaprezentował się w Kielcach, drużyna ma chęć do gry, dobrze funkcjonuje, my podobne - mówi Waldemar Fornalik.

IMAGO / LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL /NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Waldemar Fornalik, Zagłębie Lubin

Waldemar Fornalik na konferencji przedmeczowej zapowiedział mecz ze Śląskiem Wrocław

Zagłębie Lublin przystępuje do tego starcia w roli nieznacznego faworyta

Dla samego szkoleniowca będzie to 500 mecz w Ekstraklasie na ławce trenerskiej

Fornalik zapowiada derby ze Śląskiem

Zagłębie Lubin dość dobrze weszło w nowy sezon. “Miedziowi” pokonali – choć nie bez problemów – Ruch Chorzów 2:1. Stąd też aspiracje i oczekiwania kibiców przed kolejnym spotkaniem są bardzo duże. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że już dzisiaj wieczorem czekają nas derby Dolnego Śląska. Waldemar Fornalik na konferencji przedmeczowej zapowiedział mecz ze Śląskiem Wrocław.

– Moim zdaniem nie powtórzy się sytuacja z tamtych derbów. Są to inne drużyny. Śląsk dobrze zaprezentował się w Kielcach, drużyna ma chęć do gry, dobrze funkcjonuje, my podobne. Spodziewam się trudnego meczu, każda z drużyn będzie dążyła do zwycięstwa – powiedział doświadczony szkoleniowiec.

– Pod znakiem zapytania stoi występ Sokratisa Dioudisa, Munoz i Mata odrabiają zaległości treningowe. Niewiele się zmieniło w stosunku do poprzedniego meczu – dodał Waldemar Fornalik.

