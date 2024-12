Chelsea chce gwiazdę Man City. To byłby hit transferowy

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva, Ruben Dias i Kyle Walker

Ruben Dias może zamienić Man City na Chelsea

Chelsea w ostatnich latach dokonała wielu spektakularnych transferów. Jednak nie zapewniło to ekipie ze Stamford Bridge odpowiedniej stabilności. Aktualnie jedną z głównych bolączek The Blues jest zestawienie linii defensywnej, co może zmusić klub do dokonania kolejnych wzmocnień.

WIDEO: Świetna akcja Man City. Idealne trafienie w okienko

Okazuje się, że na radarze Chelsea znalazł się Ruben Dias z Manchesteru City. Portugalczyk od kilku sezonów z powodzeniem występuje na boiskach Premier League i raczej nie miałby większych problemów z adaptacją. Środkowy obrońca najpewniej z marszu stałby się wielkim wzmocnieniem ekipy Enzo Mareski, a na tym właśnie zależy władzom The Blues.

Obywatele nie myślą nad sprzedażą zawodnika, ale jeśli nadarzyłaby się odpowiednia oferta, to mogę się na nią skusić. Wszystko przez zasady Premier League o zrównoważonym rozwoju, z którymi Man City miał problemy w przeszłości. Co więcej, ewentualna sprzedaż pozwoliłaby klubowi z Etihad Stadium na dokonanie innego transferu. Wiele ostatnio mówi się o możliwym przyjściu Marca Guehiego z Crystal Palace.

Według źródeł Ruben Dias ma podobne podejście do Man City. Piłkarz nie rozważa odejścia z własnej inicjatywy, natomiast w przypadku propozycji zastanowiłby się nad nowym wyzwaniem.