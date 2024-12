Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Atalanta - Real Madryt

Real z kolejnym nieobecnym. “Zdrowych” jest mało

Real Madryt po emocjonującym meczu pokonał Atalantę Bergamo w hitowym starciu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Królewscy dopisali do swojego dorobku ważne trzy punkty, jednak nie mogli być w pełni zadowoleni z przebiegu wydarzeń na Gewiss Stadium. Już w 36. minucie udział w spotkaniu zakończył Kylian Mbappe. Francuz nie był w stanie kontynuować gry z powodu kontuzji mięśniowej.

Wideo: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Dla napastnika to drugi uraz w tym sezonie. Na razie skala aktualnych problemów 25-latka nie jest znana, jednak wszystko wskazuje na to, że opuści on przynajmniej jeden pojedynek. Tym samy dołączył do grupy piłkarzy, z których nie będzie mógł skorzystać Carlo Ancelotti. A jest ona dosyć liczna. David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militao, Ferland Mendy – ci zawodnicy nie pojawili się w kadrze na starcie z Atalantą.

Portal Madrid Xtra zauważył, że do tej pory tylko siedmiu zawodników nie pauzowało z powodów zdrowotnych! Na liście “niezniszczalnych” znaleźli się:

Federico Valverde

Luka Modrić

Fran García

Antonio Rüdiger

Arda Güler

Endrick

Andrij Łunin

Carlo Ancelotti właściwie po każdym meczu mierzy się z ogromnym bólem głowy. Włoski szkoleniowiec Realu regularnie musi szukać nowych rozwiązań – w ostatnich dwóch spotkaniach parę środkowych obrońców tworzyli Rüdiger i Aurelien Tchouameni, nominalny środkowy pomocnik.