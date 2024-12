News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Levi Colwill

Chelsea z jasnym celem

W czwartek odbędą się ostatnie spotkania w Lidze Konferencji Europy w tym roku kalendarzowym. W jednym z meczów zobaczymy starcie Chelsea, która podejmie na wyjeździe FK Astana. The Blues znakomicie prezentują się w europejskich pucharach i zajmuję pierwszą lokatę w tabeli. Zespół z Kazachstanu natomiast ma sporo do poprawy i potrzebuje punktów, aby zapewnić sobie udział w fazie pucharowej rozgrywek. Zdecydowanym faworytem nadchodzącej rywalizacji jest drużyna prowadzona przez Enzo Mareskę.

Imponująca forma Chelsea i zawodząca Astana

FK Astana obecnie nie znajduje się w wysokiej formie. Drużyna z Kazachstanu w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (3:0 z Brann i 1:0 Backą Topola), zaliczyła jeden remis (1:1 z Vitorią Guimaraes), a także dwoma porażkami (0:2 z TNS oraz 0:1 z Pafos).

Chelsea natomiast jest w znakomitej dyspozycji. Podopieczni Enzo Mareski w pięciu ostatnich meczach odnieśli komplet zwycięstw (2:1 z Leicester City, 2:0 z Heidenheim, 3:0 z Aston Villą, 5:1 z Southampton, a także 4:3 z Tottenhamem Hotspur).

Mecze drużyny FK Astana FK Astana 1 Vitoria Guimaraes 1 Pafos FC 1 FK Astana 0 TNS 2 FK Astana 0 FK Astana 1 TSC Backa Topola 0 FK Astana 3 Brann 0 Mecze drużyny Chelsea Tottenham Hotspur (2.51 xG) 3 Chelsea (2.79 xG) 4 Southampton (1.85 xG) 1 Chelsea (4.69 xG) 5 Chelsea (1.18 xG) 3 Aston Villa (1.07 xG) 0 FC Heidenheim 0 Chelsea 2 Leicester City (1.1 xG) 1 Chelsea (2.57 xG) 2

Historyczna rywalizacja

Nadchodząca rywalizacja FK Astana – Chelsea będzie pierwszym w historii meczem między tymi rywalami. Do tej pory drużyny nie miały okazji stanąć naprzeciw siebie. Kazachowie zazwyczaj mieli problem z kwalifikacją do fazy grupowej europejskich pucharów. The Blues natomiast rywalizowali o trofea.

Astana – Chelsea: przewidywane składy

FK Astana: Condric – Bartoles, Kazukolovas, Kalaica, Amanović, Vorgovskyi – Ebong, Gripshi – Tomasov, Geoffrey, Camara

Chelsea: Sanchez – Caicedo, Badiashile, Colwill, Cucurella – Lavia, Fernandez – Nkunku, Palmer, Sancho – Jackson

Astana – Chelsea: kontuzje i zawieszenia

W zespole Astany nie są odnotowane żadne absencje. Chelsea natomiast w czwartkowej rywalizacji będzie musiała sobie radzić bez Reece’a Jamesa, Wesleya Fofany, Mychajło Mudryka, Raheema Sterlinga, Carneya Chukwuemeki oraz Pedro Neto.

Kontuzje i zawieszenia FK Astana Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Chelsea Zawodnik Powrót Reece James Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2025 Wesley Fofana Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2025 Mykhaylo Mudryk Choroba Niepewny Raheem Sterling Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Carney Chukwuemeka Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Pedro Neto Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Chelsea zdecydowanym faworytem

Nie jest żadną tajemnicą, że faworytem czwartkowego meczu jest Chelsea. Atut własnego boisku oraz dopingu kibiców będzie przemawiał za FK Astaną. Jednak przewaga The Blues jest aż nadto widoczna, przez co będzie sporą niespodzianką, jeśli londyńczycy nie wywiozą z Kazachstanu kompletu punktów.

FK Astana Chelsea 8.10 5.35 1.36 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo FK Astana W W P P W R ? 10.7 % Remis 18.5 % Chelsea R W W W W W ? 70.8 %

Spotkanie FK Astana - Chelsea możesz obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 2. Początek rywalizacji już w czwartek (12 grudnia) o godzinie 16:30.