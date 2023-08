Dogrywka niekoniecznie sportowa po meczu Górnik – Widzew. “Prowokował kibiców”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze - Widzew Łódź

Górnik Zabrze podzielił się punktami na własne życzenie z Widzewem Łódź

Po zakończeniu spotkania zrobiło się gorąco przez gest Marka Hanouska, po którym mogło nawet dojść do bijatyki między zawodnikami

Piłkarze 14-krotnego mistrza Polski szybko zareagowali na prowokacyjne zachowanie pomocnika ekipy Janusza Niedźwiedzia

“Nie mogliśmy pozwlić na zachowania lekceważące naszych kibiców”

Górnik Zabrze w piątkowy wieczór nie wywalczył pierwszego zwycięstwo w roli gospodarza w trakcie trwającej kampanii. Widzew Łódź zerwał się ze stryczka w doliczonym czasie gry i dzięki trafieniu Jordiego Sancheza zremisował. Tymczasem po spotkaniu doszło do lekkiego spięcia z udziałem kilku zawodników obu ekip, co co wpływ miało mieć przede wszystkim zachowanie Marka Hanouska. Piłkarze 14-krotnego mistrza Polski w jednoznacznym tonie wypowiadali się o zdarzeniu po meczu.

– Prowokował kibiców. Nie mogliśmy pozwolić, żeby na naszym stadionie dochodziło do zachowań lekceważących naszych fanów, my też jesteśmy z nimi na dobre i na złe – przekonywali po spotkaniu Erik Janża i Sebastian Musiolik przed mikrofonem Goal.pl.

Gorąco po meczu @GornikZabrzeSSA – @RTS_Widzew_Lodz . Gest Hanouska omal nie doprowadził do bijatyki pic.twitter.com/lUOUp6cd3X — Rafał Musioł (@rafal_musiol) August 18, 2023

Trójkolorowi po rozegraniu pięciu kolejek ligowych mają na swoim koncie cztery oczka. W następnej kolejce Górnik zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Tymczasem tydzień później na drodze zabrzan stanie Lech Poznań.

Czytaj więcej: Górnik wciąż nie odczarował swojego stadionu, Widzew grał do końca [WIDEO]