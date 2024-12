Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin postawiło na byłego dyrektora akademii Warty

Zagłębie Lubin przed rozpoczęciem tego sezonu – podobnie, jak przed wieloma poprzednimi – miało spore aspiracje. Miedziowi w czasie letniego okienka transferowego mocno się wzmocnili, do klubu dołączył m.in. Kajetan Szmyt, który łączony był nawet z zagranicznym wyjazdem oraz Adam Radwański, jeden z czołowych graczy Betclic 1. ligi. Pomimo tego wyniki zespołu są bardzo przeciętne, a może i nawet słabe.

WIDEO: Mateusz Stolarski mógł pogrążyć Goncalo Feio?

Z tego też powodu z posadą pożegnał się Waldemar Fornalik, a jego miejsce już jakiś czas temu zajął Marcin Włodarski. Były selekcjoner naszych młodzieżowych reprezentacji próbuje odbudować zespół, ale do tej pory idzie mu to dość przeciętnie, czego doskonałym przykładem może być ostatni mecz z Legią Warszawa. Mimo to aspiracje Zagłębia nadal są spore i będą próbowali potwierdzić to w zimowym okienku.

Pomóc w dobrych transferach ma nowy dyrektor sportowy lubinian, Wojciech Tomaszewski. To dość zaskakujący wybór, bowiem przez dłuższy czas na giełdzie nazwisko przewijały się – wydawałoby się – dużo większe i mocniejsze nazwiska, jak chociażby Mariusz Lewandowski. Tomaszewski w ostatnim czasie był dyrektorem akademii Warty Poznań, wcześniej w Lechu Poznań pracował z młodzieżą i to pod jego wodzą grało wielu reprezentantów Polski.

Czytaj więcej: Niemczycki wróci do Polski? Klub z Ekstraklasy zainteresowany bramkarzem Darmstadt [NASZ NEWS]