Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona Kielce chce sprowadzić gracza Wisły Płock

Korona Kielce do rozegrania ma jeszcze tylko jeden mecz w tym roku. Rywalem popularnych Scyzorów na zakończenie 18. kolejki PKO Ekstraklasy będzie Pogoń Szczecin. Wyzwanie, jakie stoi przed zespołem Jacka Zielińskiego jest spore, ale jeśli zespół ten chce myśleć o pozostaniu w lidze na kolejny sezon, musi również z takimi przeprawami się mierzyć.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Do tej pory kielczanie uzbierali w sumie 17 punktów i pozwala im to zajmować miejsce numer 16. czyli pierwszą spadkową pozycję w tabeli naszej ligi. Do bezpiecznego Radomiaka Radom potrzebują odwrócić bardzo niekorzystny bilans bramkowy. Niemniej wszystko wskazuje na to, że Korona wzorem ubiegłych lat będzie do końca walczyć o utrzymanie. Aby zadanie to znów się udało, konieczne są zimowe wzmocnienia.

Pierwszym z nich może być pozyskanie nowego bramkarza. Według informacji przekazanych przez Paweła Gołaszewskiego z tygodnika “Piłka Nożna”, Korona jest zainteresowana pozyskaniem Bartłomieja Gradeckiego z Wisły Płock. 24-letni piłkarz w tym sezonie rozegrał dwa ligowe mecze i w obu zachował czyste konto. W sumie dla Nafciarzy ma ich 45. Jego umowa wraz z końcem sezonu wygasa z klubem.

Czytaj więcej: Niemczycki wróci do Polski? Klub z Ekstraklasy zainteresowany bramkarzem Darmstadt [NASZ NEWS]