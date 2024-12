FC Barcelona zainteresowała się gwiazdą Serie A. Nowe nazwisko na liście

DAX Images / Alamy Na zdjęciu: Deco

Ademola Lookman na liście FC Barcelony

FC Barcelona kontynuuje poszukiwania wzmocnień w ataku na przyszły sezon. . Wśród głównych celów transferowych wyróżniają się dwa nazwiska: Nico Williams i Rafael Leao. Obydwaj zawodnicy idealnie wpisują się w wizję zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. Niemniej jednak, z uwagi na ograniczenia budżetowe klubu, ich transfery mogą okazać się zbyt kosztowne. Dlatego dyrektor sportowy Barcelony, Deco, rozważa alternatywne rozwiązania, a jednym z najnowszych pomysłów jest pozyskanie Ademoli Lookmana.

Ademola Lookman, skrzydłowy Atalanty, w krótkim czasie został jedną z gwiazd Serie A. Jego imponujące umiejętności czynią go idealnym kandydatem do wzmocnienia ataku Barcelony. Najnowszym dowodem jego klasy był gol strzelony Realowi Madryt w Lidze Mistrzów, mimo że jego zespół przegrał 2:3 w emocjonującym meczu Ligi Mistrzów.

W porównaniu do Nico Williamsa i Rafaela Leao transfer Lookmana byłby znacznie bardziej przystępny z ekonomicznego punktu widzenia. Nigeryjczyk jest związany z Atalantą kontraktem do 2027 roku, jednak kwota transferu oscylowałaby wokół 40-45 milionów euro. To znacznie mniej niż klauzula odejścia Nico Williamsa, która wynosi 60 milionów euro, czy ewentualne koszty związane z Rafaelem Leao, które mogą przekroczyć 80 milionów euro.

Ademola Lookman staje się coraz bardziej realną alternatywą. Jego występy we Włoszech oraz bardziej przystępna cena mogą sprawić, że decyzja o jego transferze stanie się priorytetem, jeżeli inne opcje okażą się nieosiągalne. Deco jest zdeterminowany, aby nadchodzące lato stało się kluczowym momentem w procesie wzmacniania ataku Barcelony.