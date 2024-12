Liga Mistrzów powoli odsłania karty dotyczące kluczowych rozstrzygnięć. Znamy już dziewięć drużyn, które są właściwie pewne awansu do fazy pucharowej. W tej grupie znalazła się jedna sensacja.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brest - PSV Eindhoven

Liga Mistrzów: oni mogą spać spokojnie

Za nami pięć pełnych kolejek i jeden z dwóch dni szóstej serii gier w Lidze Mistrzów. Już wiemy, która ekipa po ośmiu meczach zakończy swój udział w elitarnych rozgrywkach – to RB Lipsk. Byki wczoraj przegrały 2:3 z Aston Villą i pożegnały się z marzeniami o awansie. Jednocześnie dziewięć drużyn jest w zasadzie pewnych udziału w fazie pucharowej.

– 11 zdobytych punktów z pewnością wystarczy, aby znaleźć się w Top 24, zdradza Football Rankings. Które zespoły mogą spać spokojnie?

Liverpool

Bayer Leverkusen

Aston Villa

Inter

Stade Brestois

Barcelona

Borussia Dortmund

Bayern Monachium

Atalanta

Wszystkie wyżej wymienione drużyny mają na koncie przynajmniej 11 oczek. Bayern, Borussia i Barcelona wywalczyły 12 pkt, Stade Brestois, Inter, Aston Vila i Bayer 13 pkt, a Liverpool, jako jedyna ekipa, po sześciu meczach może pochwalić się kompletem zwycięstw.

W tym gronie największe emocje wzbudza oczywiście obecność przedstawiciela Ligue 1. Nie jest nim ani PSG, ani Monaco, ani Lille, tylko debiutujący w europejskich pucharach Brest. Éric Roy najpierw doprowadził swoich podopiecznych do 3. miejsca w krajowych zmaganiach, a teraz zapewnił Les Ty’ Zefs awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. 2:1 ze Sturmem Graz, 4:0 z RB Salzburg, 1:1 z Bayerem Leverkusen, 2:1 ze Spartą Praga, 0:3 z Barceloną i 1:0 z PSV – to bilans francuskiego beniaminka.