PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Szulczek: Adam Zrelak to jest nasz Messi

Warta Poznań w doskonałym stylu rozprawiła się ze Stalą Mielec (5:2) w meczu kończącym 29. kolejkę PKO Ekstraklasy. Bohaterem Zielonych został Adam Zrelak, a po jednym trafieniu dołożyli Konrad Matuszewski i Dawid Szymonowicz. Po drugim z rzędu zwycięstwie, poznaniacy awansowali na 13. lokatę w lidze.

– Pazernie podchodziliśmy do rywala i chcieliśmy zdobywać bramki, może cieszyć. Wejście w mecz było niezłe, ale w drugiej połowie szczególnie pokazaliśmy, że chcemy zdobyć trzy punkty. Trochę zaburzyłem bronienie, bo wystawiłem odwróconych wahadłowych, przez co nie byli oni naturalnie dysponowani do bronienia na swoich stronach. Przynosiło to jednak efekt, bo Konrad Matuszewski i Mohamed Mezghrani zrobili świetną akcje na (1:0), więc uznaliśmy, że taki styl gry przeciwko Stali jest lepszy – stwierdził Dawid Szulczek.

– Stworzyliśmy mniej sytuacji i oddaliśmy mniej celnych strzałów niż w meczu z ŁKS Łódź czy Lechem Poznań. Co wtedy nie wpadło, to dzisiaj nam los oddał. Chciałbym w najbliższych meczach choć raz zdobyć tyle samo bramek, ale wiemy, że niestety nie zdarza się to często. Może jednak piłkarze to przeczytają i mnie posłuchają – uśmiechnął się szkoleniowiec Warty.

Adam Zrelak, który od września rehabilitował kontuzjowane kolano, wrócił na ligowe boiska w kwietniu. 29-letni Słowak zapewnił zwycięstwo w meczu z Koroną Kielce (1:0), a w poniedziałek pokazał fenomenalną formę, kompletując hat-tricka.

– Gdyby Argentyna nie miała Leo Messiego, to nie byłaby mistrzem świata. Adam Zrelak to jest nasz Messi. Nie trzeba nic więcej dodawać, to nasz najlepszy piłkarz. Ale nie ma co słodzić, bo jeszcze pięć meczów przed nami. Jak Adam dołoży jeszcze dwa hat-tricki, to może pojedzie na Euro – zakończył Szulczek. W minionym tygodniu klub poinformował, że wraz z końcem sezonu szkoleniowiec opuści poznańską drużynę.