Dlaczego Cracovia zagra bez kibiców? Prezes tłumaczy

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Cracovia Kraków - Widzew Łódź

Cracovia z pustymi trybunami

Warunki atmosferyczne panujące na południu Polski utrudniały przygotowania do meczu Cracovia – Pogoń Szczecin. Przez długi czas wydawało się, że rywalizacja w Krakowie zostanie odwołana. Jednak tuż po godzinie 16.00 zdecydowano, że spotkanie rozpocznie się zgodnie z planem. Jednak nie wszyscy byli zadowoleni z takiego obrotu spraw.

Na trybunach stadionu przy ulicy Kałuży zabrakło kibiców. Dlaczego fani Pasów nie mogli obejrzeć tego pojedynku na żywo? Mateusz Dróżdż wytłumaczył tę decyzję z rozmowie z reporterem Canal Plus Sport:

– Kibice nie mogli zostać przyjęci z powodu zalania serwerowni i awarii pomp na stadionie. Doszło do usterka wyjść ewakuacyjnych, więc nawet nie możemy wprowadzić 999 osób. Ilość wody była taka, że parking został zalany, a w budynku odpadły tynki. Nie działają także bandy LED – stwierdził prezes krakowskiej ekipy.

Z kolei Marzena Młynarczyk-Warwas, rzecznik prasowy KS Cracovia S.A., opublikowała taki komunikat na portalu X:

– Informujemy, że mecz Cracovia Pogoń Szczecin się odbędzie. Po konsultacji z służbami zabezpieczającymi oraz ze względu na to, że w wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do poważnych uszkodzeń w infrastrukturze stadionu, których nie jesteśmy w stanie usunąć w krótkim czasie, nie możemy otworzyć trybun. Mogło by to mieć wpływ na bezpieczeństwo kibiców. Serdecznie przepraszamy!

Aktualizacja: ostatecznie na trybunach pojawiła się pewna grupa fanów, przekazał Grzegorz Wojtowicz.