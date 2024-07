Prezes Śląska Wrocław w rozmowie z "Kanałem Sportowym" zapowiada, że kibice w najbliższym czasie mogą spodziewać się jeszcze dwóch ruchów transferowych do klubu.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Patryk Załęczny

Pomocnik i napastnik do Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław jest na końcowym etapie przygotowań do nowego sezonu. Wicemistrz Polski z minionych rozgrywek, w nowych będzie musiał sobie radzić z grą na trzech frontach. Wrocławianie zagrają już wkrótce w eliminacjach europejskich pucharów, a za tydzień startuje PKO Ekstraklasa. Później ruszy także Puchar Polski. To wszystko oznacza, że przed ekipą Jacka Magiery spore wyzwania.

Jak do tej pory klub dość dobrze poruszał się na rynku transferowym w wciąż trwającym letnim okienku. Do zespołu Śląska dołączyło kilku cenionych w naszej lidze piłkarzy, jak Marcin Cebula oraz Sebastian Musiolik oraz kilku ciekawych graczy z zagranicznych lig. Wśród nich można wymienić m.in. Juniora Eyambe, który ma być następcą dla Erika Exposito, który tego lata po wielu spekulacjach opuścił wrocławian. To jednak nie koniec transferów. Jak powiedział prezes klubu Patryk Załęczny w rozmowie z “Kanałem Sportowym”, kibice mogą spodziewać się jeszcze przynajmniej jednego, a nawet dwóch transferów.

Kto jeszcze zasili Śląsk Wrocław? Prezes klubu, @pzaleczny:



🗣️ „Na sto procent pomocnik i myślę, że znajdzie się u nas także nowy napastnik”. pic.twitter.com/9MyWr7ERWB — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 12, 2024

– Na sto procent pomocnik dołączy do nas pomocnik i myślę, że znajdzie się u nas także nowy napastnik – mówi prezes Śląska Wrocław.

Śląsk Wrocław swój pierwszy mecz w nowym sezonie rozegra na własnym stadionie. Rywalem będzie beniaminek PKO Ekstraklasy, czyli Lechia Gdańsk. Ten mecz już w piątek 19 lipca o godzinie 20:30.

