Śląsk Wrocław ogłosił w piątek aż trzy transfery. Wszyscy piłkarze są dobrze znani polskim kibicom. Do wicemistrza dołączyli Sebastian Musiolik, Mateusz Bartolewski oraz Marcin Cebula.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marcin Cebula

Śląsk sprowadził znane twarze z Ekstraklasy

Śląsk Wrocław zakończył sezon 2023/2024 na drugim miejscu w Ekstraklasie, co oznacza, że niebawem przystąpi do eliminacji w europejskich pucharach. Władze klubu chcą stworzyć szeroką i konkurencyjną kadrę, która poradzi sobie na kilku frontach. Wrocławianie działają bardzo aktywnie na rynku transferowym – sprowadzili już chociażby Filipa Rejczyka, Serafina Szotę, Tomasza Loskę czy Juniora Eyambę. W piątek sfinalizowano natomiast aż trzy wzmocnienia. To twarze dobrze znane polskim kibicom.

Jako pierwszy ogłoszony został Mateusz Bartolewski, który podpisał roczną umowę z przedłużeniem. Boczny obrońca w minionym sezonie występował dla Ruchu Chorzów. Na tym nie koniec, bowiem do Śląska trafił również Sebastian Musiolik, z którym związano się dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia. Za najciekawszy nabytek wrocławian uchodzi natomiast Marcin Cebula, który po odejściu z Rakowa Częstochowa dołączył do ekipy Jacka Magiery.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗝𝗔𝗟𝗡𝗜𝗘: 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐛𝐮𝐥𝐚 nowym piłkarzem Śląska!



28-letni pomocnik podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o rok. #TransferowyHatTrick ✅



Witamy w Śląsku! 🇮🇹👋



👉 https://t.co/YDqVncYAon pic.twitter.com/II7ieLwiJf — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 28, 2024

Śląsk żegna się z Erikiem Exposito, czyli królem strzelców sezonu 2023/2024 w Ekstraklasie. Czy Musiolik jest sprowadzany z myślą o byciu jego następcą? Wydaje się, że wicemistrzowie Polski będą rozglądać się jeszcze za kolejnym napastnikiem.

