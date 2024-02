fot. PressFocus Na zdjęciu: Karol Angielski

Karol Angielski domaga się zaległych pieniędzy od Radomiaka

Były piłkarz klubu z Radomia skomentował post w mediach społecznościowych

Sprawa ma dotyczyć większej liczby byłych graczy Radomiaka

Radomiak nie spłacił zaległości? Karol Angielski domaga się pieniędzy

Radomiak ogłosił w czwartek transfer Bruno Jordana, który w przeszłości był związany między innymi z Lazio czy Wolverhampton. Ten ruch został przyjęty z bardzo dużym entuzjazmem ze strony kibiców klubu z Ekstraklasy. Wśród komentarzy znalazł się także wpis byłego piłkarza Radomiaka Karola Angielskiego, który pogratulował transferu, przypominając przy okazji o zapłacie zaległego wynagrodzenia.

“Gratuluję transferu – dobrze byłoby pamiętać też o waszych byłych zawodnikach, nadal czekamy na wypłacenie należnych nam wynagrodzeń” – napisał na Instagramie.

Po sieci krąży skasowany już komentarz Karola Angielskiego pod postem @1910radomiak odnośnie zaległości wobec niego. Wcześniej podobny wpis zamieścił Maurides.



Pytałem o sprawę w różnych źródłach. Zaległości mają dotyczyć kontraktu z 2022 roku. W tle są jeszcze sprawy kilku… pic.twitter.com/pBvVAID1ba — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) February 8, 2024

Nie jest to pierwszy taki przypadek, gdyż wcześniej do Radomiaka zwrócił się także Maurides. Szymon Janczyk dotarł do informacji, jakoby chodziło o zaległości finansowe z 2022 roku. Niewykluczone, że piłkarzy, którzy nie otrzymali swoich wypłat z tamtego okresu, jest jeszcze więcej.

Dziennikarz portalu Weszlo.com zaznacza przy tym, że Radomiak zapewnia, iż wszystkie zaległości są uregulowane.

