Bobić zabrał głos ws. odejścia z Legii Warszawa. Wszystko jasne

08:07, 15. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Canal+ Sport

Fredi Bobić został zatrudniony w Legii Warszawa przed startem sezonu 2025/2026. Ostatnio pojawiają się plotki, że opuści klub i wróci do Niemiec. W rozmowie z Canal+ Sport zdementował te informacje.

Fredi Bobić
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Bobić nie zamierza odchodzić z Legii. „Plotka o Hannoverze to fejk”

Legia Warszawa ma za sobą koszmarne kilka miesięcy. Potężny kryzys, jaki dotknął drużynę, sprawił, że 2025 roku zakończyli na 17. miejscu w Ekstraklasie. Święta Bożego Narodzenia oraz resztę zimy spędzą więc w strefie spadkowej. Co więcej, odpadli z Ligi Konferencji, gdzie stracili jakiekolwiek szanse na awans do fazy pucharowej. Na domiar złego w mediach krążą plotki, że z klubu odejdzie Fredi Bobić.

Po ostatnim meczu z Piastem wywiadu stacji Canal+ Sport udzielił Fredi Bobić. Dyrektor klubu m.in. przejechał się po piłkarzach, nie zostawiając na nich suchej nitki. Odniósł się również do plotki o rzekomym odejściu do Hannoveru w 2. Bundeslidze.

To zabawne. Ktoś w Niemczech napisze coś takiego, potem cała reszta to powtarza i trafia to do Polski. Plotka o moim odejściu do Hannoveru to fejk – przyznał Fredi Bobić w rozmowie z Canal+ Sport.

Bobić to były piłkarz Hannoveru, którego barw bronił w sezonie 2002-2003. W klubie rozegrał 27 meczów, w których zdobył 14 bramek. Obecnie drużyna z Dolnej Saksonii występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Lada moment w Legii dojdzie do zmiany trenera. Będzie to trzeci szkoleniowiec Wojskowych w bieżących rozgrywkach. Sezon w klubie rozpoczął Edward Iordanescu, którego na początku listopada tymczasowo zastąpił Inaki Astiz. Od nowego roku za wyniki zespołu odpowiadać będzie Marek Papszun, czyli obecny jeszcze opiekun Rakowa Częstochowa.

POLECAMY TAKŻE

Legia Warszawa - Piast Gliwice
Legia Warszawa skompromitowała się w kolejnym meczu. Ugrzęzła w strefie spadkowej [WIDEO]
Kibice Legii Warszawa
Kibice Legii Warszawa nie wytrzymali. Dostało się Mioduskiemu
Marek Papszun
Tyle Legia zapłaci za Papszuna! Mniej, niż pierwotnie zakładano