Bobić zabrał głos ws. odejścia z Legii Warszawa. Wszystko jasne

Fredi Bobić został zatrudniony w Legii Warszawa przed startem sezonu 2025/2026. Ostatnio pojawiają się plotki, że opuści klub i wróci do Niemiec. W rozmowie z Canal+ Sport zdementował te informacje.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Bobić nie zamierza odchodzić z Legii. „Plotka o Hannoverze to fejk”

Legia Warszawa ma za sobą koszmarne kilka miesięcy. Potężny kryzys, jaki dotknął drużynę, sprawił, że 2025 roku zakończyli na 17. miejscu w Ekstraklasie. Święta Bożego Narodzenia oraz resztę zimy spędzą więc w strefie spadkowej. Co więcej, odpadli z Ligi Konferencji, gdzie stracili jakiekolwiek szanse na awans do fazy pucharowej. Na domiar złego w mediach krążą plotki, że z klubu odejdzie Fredi Bobić.

Po ostatnim meczu z Piastem wywiadu stacji Canal+ Sport udzielił Fredi Bobić. Dyrektor klubu m.in. przejechał się po piłkarzach, nie zostawiając na nich suchej nitki. Odniósł się również do plotki o rzekomym odejściu do Hannoveru w 2. Bundeslidze.

– To zabawne. Ktoś w Niemczech napisze coś takiego, potem cała reszta to powtarza i trafia to do Polski. Plotka o moim odejściu do Hannoveru to fejk – przyznał Fredi Bobić w rozmowie z Canal+ Sport.

Bobić to były piłkarz Hannoveru, którego barw bronił w sezonie 2002-2003. W klubie rozegrał 27 meczów, w których zdobył 14 bramek. Obecnie drużyna z Dolnej Saksonii występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Lada moment w Legii dojdzie do zmiany trenera. Będzie to trzeci szkoleniowiec Wojskowych w bieżących rozgrywkach. Sezon w klubie rozpoczął Edward Iordanescu, którego na początku listopada tymczasowo zastąpił Inaki Astiz. Od nowego roku za wyniki zespołu odpowiadać będzie Marek Papszun, czyli obecny jeszcze opiekun Rakowa Częstochowa.