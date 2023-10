IMAGO / Michał Chwieduk / Newspix Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Zoran Arsenić przeszedł badania medyczne

Chorwacki defensor doznał kontuzji w meczu ze Sportingiem CP

Oficjalne informacje uspokajają kibiców

Zoran Arsenić przeszedł badania. Dobre wieści ws. kontuzji

Zoran Arsenić w ostatnim czasie to prawdziwy pechowiec. Kapitan Rakowa Częstochowa doznał kolejnej kontuzji w krótkim okresie. Tym razem spodziewano się najgorszego i długiej przerwy od gry.

– Najbardziej jestem wkurzony kontuzją Zorana Arsenica. To kapitan, bardzo ważny zawodnik drużyny. Współczuję mu szczerze. Wiem, jak istotny jest dla niego futbol, reprezentowanie klubu z opaską kapitańską. A to trzeci jego uraz w krótkim czasie. To zwyczajnie frustruje. Badania to potwierdzą, ale spodziewamy się najgorszego, czyli złamania – mówił trener Rakowa, Dawid Szwarga.

Na szczęście badania wykluczyły czarny scenariusz. Najnowsze informacje ws. Arsenicia przekazał Michał Szprendałowicz, rzecznik prasowy mistrzów Polski.

– Zoran Arsenić już po badaniach. Nasz kapitan doznał urazu naderwania więzozrostu w stawie skokowym oraz masywnego stłuczenia w obrębie stawu skokowego. Przerwa w grze może potrwać około miesiąc, co oznacza, że jest duża szansa na powrót Zorana na końcówkę rundy jesiennej – przekazał rzecznik Rakowa.