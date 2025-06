Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow - dyrektor sportowy Legii Warszawa

Aleksiej Szpilewski nie dogadał się z Legią Warszawa

Legia Warszawa wciąż nie zatrudniła nowego szkoleniowca po tym, jak kilka tygodni temu podziękowała za współpracę Goncalo Feio, mimo że portugalski menedżer wygrał Puchar Polski. Do niedawna zdecydowanym faworytem do objęcia stanowiska trenera stołecznego zespołu był Aleksiej Szpilewski. Jednak wszystko wskazuje na to, że nastąpił sensacyjny zwrot akcji w tej sprawie, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez cypryjskie media.

Tamtejszy portal „Kerkida.net” ujawnił bowiem, iż 37-letni Białorusin ostatecznie nie dogadał się z włodarzami polskiego klubu i jeśli nie będziemy świadkami kolejnej nagłej zmiany, to nie zostanie on nowym opiekunem ekipy Wojskowych. Wspomniane źródło dodaje, że strony faktycznie były bliskie nawiązania współpracy, ale z różnych względu nie osiągnęły porozumienia. Dlatego Aleksiej Szpilewski jest dostępny na rynku, a w kolejnych dniach będzie analizował inne propozycje.

Bohater Legii Warszawa. Piłkarz przeszedł do historii [WIDEO]

37-letni trener od lutego 2022 roku do czerwca 2025 roku opiekował się Arisem Limassol, z którym wygrał dwa trofea – mistrzostwo kraju oraz tamtejszy superpuchar. Białorusin wcześniej prowadził FC Erzgebirge Aue (Niemcy), Kajrat Ałmaty (Kazachstan) i Dynamo Brześć (Białoruś), a oprócz tego pracował z młodzieżowymi drużynami RB Lipsk, VfB Stuttgart oraz SG Sonnenhof Grossaspach. W tym momencie nie wiadomo, kto przejmie stery nad Legią Warszawa, jeżeli Aleksiej Szpilewski rzeczywiście nie trafi na Łazienkowską.