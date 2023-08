Świetne wieści dla Bayernu. Neuer wraca do formy

Manuel Neuer niebawem ma wrócić do treningów z resztą zespołu. To oznacza, że Bayern Monachium wkrótce będzie wzmocniony swoim weteranem.

fot. Imago/Sven Simon Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer kilka miesięcy temu złamał nogę i rozpoczął rehabilitację

Od pewnego czasu weteran przechodzi indywidualne jednostki treningowe

Niebawem wznowi treningi z resztą zespołu

Ważna wiadomość dla Bawarczyków

W trakcie krótkiego urlopu po mistrzostwach świata w Katarze Manuel Neuer złamał nogę i wypisał się z gry do końca sezonu 2022/2023. Między słupkami zastąpił go ściągnięty zimą Yann Sommer.

W Bayernie Szwajcara już nie ma, bowiem tego lata sfinalizował swoje przenosiny do Interu Mediolan. Bawarczycy nieco pospieszyli się z tą decyzją, gdyż rehabilitacja Neuera niespodziewanie się przedłużyła. Pierwotnie prognozy zakładały, że wróci do pełnej sprawności przed końcem przygotowań do rozpoczętej już kampanii. Okazało się jednak, że numerem jeden w pierwszej ligowej kolejce z przymusu był Sven Ulreich.

Mistrzowie Niemiec rozważali awaryjne ściągnięcie nowego bramkarza. Ostatnie wieści są już dużo bardziej pozytywne. Neuer regularnie uczęszcza na indywidualne zajęcia i czyni progres. W ciągu najbliższych tygodni ma rozpocząć treningi z resztą drużyny. Jego powrót do gry jest coraz bliżej.

– Mogę podać najnowsze informacje na temat Manuela Neuera, które są pozytywne – proces rehabilitacji przebiega szybciej i lepiej. Zobaczymy go ponownie w treningu zespołowym za 2-3 tygodnie. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci do bramki – powiedział prezydent klubu Herbert Hainer.

