IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Bo Svensson

Mainz rozgrywa katastrofalną kampanię i zamyka ligową tabelę

Z tego powodu pracę stracił dotychczasowy trener – Bo Svensson

Tymczasowym szkoleniowcem został opiekun rezerw – Jan Siewert

Oficjalnie: Mainz zmieni trenera, Bo Svensson zwolniony

Mainz za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowało o zakończeniu współpracy z dotychczasowym szkoleniowcem – Bo Svenssonem. Tymczasowo jego obowiązki przejmie Jan Siewert, który do tej pory opiekował się rezerwami.

Zespół Die Nullfuenfer w obecnym sezonie Bundesligi nie zanotował ani jednego zwycięstwa, ma na swoim koncie tylko trzy punkty (trzy remisy i same porażki), przez co zamyka ligową tabelę. Jakby tego było mało, to Mainz przegrało 0:3 z Herthą Berlin w 1/16 finału Pucharu Niemiec.

Takie wyniki przelały czarę goryczy, włodarze niemieckiego klubu stracili cierpliwość i zwolnili Bo Svenssona, który na MEWA Arenie pracował od stycznia 2021 roku.