Bayern Monachium wciąż musi radzić sobie bez Manuela Neuera

Doświadczony bramkarz jest o krok od powrotu do gry

Niewykluczone, że wystąpi już w kolejnym meczu Ligi Mistrzów

Defensywa Bayernu zostanie poważnie wzmocniona

W trakcie krótkiego urlopu po odpadnięciu z mistrzostw świata w Katarze Manuel Neuer złamał nogę i wypisał się z gry do końca sezonu. Jego rehabilitacja zakończyła się po długich miesiącach. Niedawno doświadczony bramkarz wznowił treningi z zespołem, radząc sobie przy tym coraz lepiej. Wciąż traktuje się go ze szczególną ostrożnością, natomiast sztab szkoleniowy pozwala wchodzić mu na coraz większe obciążenia.

Kibice czekają na powrót bramkarza, który ma niekwestionowane miejsce między słupkami Bawarczyków. Panuje wśród nich wiara, że po powrocie Neuera Bayern będzie spisywał się dużo lepiej, w szczególności w grze defensywnej. Po meczu z FC Kopenhagą dyrektor sportowy mistrzów Niemiec Christoph Freund zasugerował, że mógł to być ostatni mecz jego zespołu w Lidze Mistrzów bez 37-latka.

– Sprawy wyglądają dobrze dla Manuela, pozytywnie, trenował już dwa lub trzy razy z drużyną i nie ma żadnych problemów. Jeśli tak będzie przez następne 10 dni, to mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy go z powrotem. Zobaczymy, czy to wystarczy na następny mecz Ligi Mistrzów, to z pewnością byłaby fajna historia – przyznał.

