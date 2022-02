Pressfocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bayern Monachium skompromitował się w meczu z VFL Bochum (2:4). Z porażki na konferencji prasowej tłumaczył się Julian Nagelsmann.

Trener Bayernu zabrał głos po klęsce z Bochum

Opiekun mistrza Niemiec docenił rywala, ale więcej czasu poświęcił temu nie udało się jego drużynie

Niemiec sam również przyznał się do błędów

Mistrz rozbity przez beniaminka

Bayern liczył na to, że w sobotniej konfrontacji z VFL Bochum sięgnie po kolejne zwycięstwo i zwiększy przewagę nad BVB w tabeli Bundesligi. Monachijczycy prowadzili po golu Roberta Lewandowskiego, ale później dali wbić sobie cztery bramki i ostatecznie ulegli beniaminkowi 2:4.

– Przede wszystkim to zasłużona wygrana Bochum. Radzili sobie bardzo dobrze w pierwszej części spotkania. My z kolei przegrywaliśmy zbyt wiele pojedynków w defensywie i traciliśmy wiele piłek – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Julian Nagelsmann. Później przyznał on się, że w sobotnim starciu popełnił błąd.

Zobacz również: Beniaminek rozbił Bayern, dublet Lewandowskiego nie wystarczył

– Takie spotkanie nie powinno nam się przytrafić. W pierwszej połowie nie działało nic, co sobie założyliśmy. Powinienem był szybciej zareagować. Zbyt późno dokonałem zmian – przyznał szkoleniowiec Bayernu. – Mieliśmy pomysł, który nie został odpowiednio zrealizowany. Powinienem był szybciej przejść na ustawienie z trzema środkowymi obrońcami – dodał Niemiec.

Najbliższą okazję do rehabilitacji za sensacyjną porażkę, Bayern będzie miał 16 lutego. Wówczas monachijczycy zmierzą się na wyjeździe z RB Salzburg w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Będzie to pierwszy z dwóch pojedynków tych klubów.

Czytaj także: Premier League: City czy United? Kto strzeli dziewięć goli?