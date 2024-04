Mueller nawet nie wszedł na boisko. Tuchel się tłumaczy

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Thomas Mueller

Thomas Tuchel tłumaczy niewykorzystanie Thomasa Muellera

Bayern Monachium pokonał w dwumeczu Arsenal i dość niespodziewanie awansował do półfinału Ligi Mistrzów. W spotkaniach na Emirates Stadium oraz Allianz Arenie kibice nie mogli oglądać Thomasa Muellera, który pełne 180 minut przesiedział na ławce rezerwowych. To dość zaskakujące, patrząc na doświadczenie Niemca w tak ważnych momentach.

Do całej sytuacji odniósł się Thomas Tuchel, który został zapytany o absencję Thomasa Muellera na konferencji prasowej przed meczem z Unionem Berlin.

– Mam nadzieję, że nasze relacje są dobre i takie pozostaną. Żadnemu z nas nie podoba się ta sytuacja. Jemu nie podoba się to, że nie grał i mnie też nie. Nie żebym mu to mówił. To była decyzja sportowa i nie umniejsza to jego statusu sportowego. Jest na tyle profesjonalistą, że już mógł o tym zapomnieć. Intensywnie trenuje i nadal cieszy się grą – mówił Tuchel.

Przyszłość Thomasa Muellera

Niemiecki Kicker ostatnio poinformował, że Thomas Mueller po sezonie 2024/2025 zakończy piłkarską karierę. Kontrakt napastnika z Bayernem Monachium wygasa już 30 czerwca 2025 roku i wiele wskazuje na to, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. Po przejściu na emeryturę zawodnik ma otrzymać odpowiednią posadę w klubie.

