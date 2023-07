Marco Reus podjął ważną decyzję. Kibice BVB mogą być zaskoczeni

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Marco Reus

Marco Reus podjął ważną decyzję, która zaskoczyła kibiców BVB

Niemiec nie będzie już pełnił funkcji kapitana Borussii

Zatem opaska powędruje na ramię innego zawodnika

Marco Reus rezygnuje z pełnienia funkcji kapitana Borussii

Marco Reus poinformował kibiców, że przed kolejnym sezonem ustąpi ze stanowiska kapitana Borussii Dortmund. Nic tego nie zapowiadało, dlatego kibice z Signal Iduna Park mogą poczuć się zaskoczeni.

– Witajcie fani BVB, to dla mnie bardzo ważne, aby powiedzieć wam coś osobiście. Miałem dużo do przemyślenia podczas wakacji i zdecydowałem się przekazać opaskę kapitańską. czoraj poinformowałem o tym Edina Terzića i Sebastiana Kehla. Pozwolono mi nosić tę opaskę przez pięć lat z dumą i honorem. Dziękuję za wsparcie na przestrzeni lat. Życzę Sebastianowi i Edinowi, aby znaleźli dobrego następcę. Jestem pewien, że im się uda – poinformował niemiecki pomocnik.

48-krotny reprezentant Niemiec minioną kampanię będzie wspominał ze smutkiem. Przez znaczną część sezonu z gry wyeliminowała go kontuzja, a co najbardziej bolesne, Borussia Dortmund wypuściła mistrzowski tytuł na ostatniej prostej. To mogła być ostatnia szansa Marco Reusa do wywalczenia z BVB upragnionego trofeum.

