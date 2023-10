Lewandowski o tym, czy Kane może pobić jego rekord. “To byłoby niesprawiedliwe”

IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Harry Kane i Robert Lewandowski

Robert Lewandowski udzielił wywiadu niemieckiemu Bildowi

W trakcie rozmowy skupiono się na Bayernie Monachium

Kapitan reprezentacji Polski został zapytany m.in. o to, czy Kane może pobić jego rekord

Lewandowski skomentował, czy Harry Kane może pobić jego rekord

Robert Lewandowski w 2022 roku zamienił Bayern Monachium na FC Barcelonę. Polak w barwach Bawarczyków zanotował fantastyczne liczby, które na zawsze zapiszą się w historii klubu. W rozmowie z Bildem wrócił m.in. do rekordu goli w jednym sezonie Bundesligi. Przypomnijmy, że w kampanii 2020/2021 “Lewy” ustrzelił aż 41 goli. Napastnik Blaugrany został zapytany o to, czy Harry Kane może pobić ten wyczyn.

– Kiedy patrzę wstecz na swój rekord, strzeliłem 41 goli w zaledwie 29 meczach. To było szaleństwo. Dziś brzmi to jeszcze bardziej szalenie, gdy myślę sobie: jak ja to zrobiłem? Bundesliga nie jest łatwą ligą. To byłoby niesprawiedliwe wymagać tego rekordu od Harry’ego Kane’a. Musi przyzwyczaić się do nowej kultury, nowej ligi, nowego języka. W moim pierwszym sezonie w Bayernie strzeliłem 17 goli w Bundeslidze. Harry jest bardziej doświadczony niż ja, gdy wtedy przychodziłem, i mógłby strzelić więcej. Ale to zależy od tego, jak dobrze potoczą się sprawy pod wodzą Thomasa Tuchela. Ale oczywiście trzymam za niego kciuki – skomentował Lewandowski.

