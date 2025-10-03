Bayern Monachium po sezonie miał pożegnać się z jedną z gwiazd, ale wszystko wskazuje na to, że narracja jest już inna. Serge Gnabry może zostać na Allianz Arena, o czym informuje podcast Bayern Insider.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern Monachium

Bayern usiądzie do rozmów

Serge Gnabry w lecie 2017 roku zamienił Werder Brema na Bayern Monachium. Wychowanek VfB Stuttgart i Arsenalu od razu został wypożyczony do TSG 1899 Hoffenheim, gdzie spędził jeden sezon. Od lipca 2018 roku napastnik jest już pełnoprawnym zawodnikiem Die Roten, dla których zanotował blisko 300 meczów. Jego obecny kontrakt wygasa wraz z końcem trwających rozgrywek. Jaka przyszłość czeka 30-latka?

Do tej pory niemieckie media przekonywały, że Gnabry w lecie najprawdopodobniej rozstanie się z Bawarią. Już po zamknięciu zimowego okienka Bild twierdził, że z klubem pożegna się trzech zawodników, w tym właśnie 53-krotny reprezentant Die Mannschaft. Mimo tych doniesień wydaje się, że Bayern spróbuje zatrzymać jedną ze swoich gwiazd.

Podcast Bayern Insider ujawnił, że monachijczycy mają w planach rozpoczęcie rozmów na temat przedłużenia współpracy z sześciokrotnym mistrzem kraju. W tym sezonie Gnabry prezentuje się co najmniej przyzwoicie – w dziewięciu meczach strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty. Jego dobra dyspozycja skłoniła Bawarczyków do zmiany nastawienia i wszystko wskazuje na to, że doświadczony zawodnik otrzyma nową umowę.